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Общество
03.03.2019 10:21
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СМИ узнали, почему Трамп уехал от Ким Чен Ына досрочно. Лидеры не договорились по секретному заводу

Состоявшаяся в конце февраля встреча лидеров США и Северной Кореи завершилась раньше намеченного из-за требования Дональда Трампа закрыть секретное предприятие по обогащению урана. Ким Чен Ын на это не согласился.

Об этом 3 марта пишет газета The Sunday Times. По версии автора статьи, американская сторона потребовала закрыть объект Кангсон, что находится в промышленном городе Чхоллима под Пхеньяном. Американская разведка якобы узнала о расположении опасного производства на основе анализа спутниковых снимков.

В том, что причиной досрочного завершения переговоров стало именно «секретное предприятие по обогащению урана», уверен бывший заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ён Хо, который несколько лет назад бежал в Южную Корею. Бывший дипломат убежден: Трамп на публике «очень старался» скрыть важность этого завода, чтобы не поставить под угрозу перспективу будущих переговоров с Северной Кореей.

Напомним, саммит США — КНДР проходил во Вьетнаме до 28 февраля. На встрече две державы не смогли достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, но условились продолжить переговоры. Когда может состояться новый раунд, объявлено не было. Как ранее сообщала «Фонтанка», чтобы Трамп смог улететь, его службе безопасности пришлось толкать самолетный трап.

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