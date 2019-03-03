Сын погибшей от «Новичка» британки просит Путина разрешить допрос Петрова и Боширова

Сын жительницы Великобритании Дон Стерджесс, погибшей от отравления «Новичком» в 2018 году, обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства разрешить британским спецслужбам допросить предполагаемых отравителей – тех, кого считают агентами ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Текст послания 20-летнего Эвана Хоупа вечером 2 марта опубликовал английский таблоид The Mirror.

«Британская полиция считает, что как минимум два человека ответственны за смерть моей матери, но, похоже, они находятся под защитой вашего государства. Я взываю к вам как к человеку — разрешите допросить этих людей. Моя мать заслуживает справедливости», — пишет Хоуп.

Автор также признался журналистам, что уже отчаялся ждать поддержки британского правительства в деле расследования убийства своей матери.

Напомним, две недели назад к властям – правда, британским – обращались родители Дон Стерджесс. Они потребовали от правительства страны раскрыть все факты о ходе расследования. По их мнению, чиновники намеренно подвергли жителей Солсбери опасности, решив поселить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в этом городе. При этом супруги заявили, что не ненавидят Россию. И отметили, что им все равно, будут ли отравители арестованы или заключены в тюрьму.

Британцев Чарли Роули и его знакомую Дон Стерджесс нашли без сознания в Эймсбери 30 июня. По версии следствия, пара отравилась нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» – тем же самым, что отец и дочь Скрипали. Роули удалось выжить, а Cтерджесс умерла 8 июля. Мужчина и женщина вели асоциальный образ жизни, предполагается, что они нашли на улице флакон из-под духов, в котором были следы яда.