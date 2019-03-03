Происшествия
«Фонтанка» публикует фото самолета «Узбекских авиалиний». За пределы полосы он уехал на 50 метров
Борт «Узбекских авиалиний» останется в Пулково, пока проверку не закончат представители правоохранительных органов и Росавиации. Пассажиры, которые должны были улететь обратным рейсом, с ночи 3 марта ждут в гостинице.
фото: Максим Иванов
Как сообщает авиакомпания, самолёт выехал на грунт передними колёсами шасси, борт не получил никаких повреждений. Транспортная прокуратура Петербурга отмечает, что за пределы полосы «Боинг» уехал на 50 метров.
В гостинице пришлось ждать вылета пассажирам рейса HY632 в Ташкент. Когда самолёт отпустят в обратный путь, неизвестно. Вылететь он должен был около полуночи, сейчас на онлайн-табло Пулково время назначено на полдень.
Борт не удержался на взлетно-посадочной полосе в десять вечера накануне, 2 марта. На борту находился 241 пассажир и 15 членов экипажа, никто не пострадал. Предварительной причиной произошедшего названы погодные условия. В небе над аэропортом в минувшую субботу в зоне ожидания кружил десяток самолётов. Сесть им мешал сильный боковой ветер и метель. Почти на час аэропорт пришлось полностью закрыть.