«Фонтанка» публикует фото самолета «Узбекских авиалиний». За пределы полосы он уехал на 50 метров

Борт «Узбекских авиалиний» останется в Пулково, пока проверку не закончат представители правоохранительных органов и Росавиации. Пассажиры, которые должны были улететь обратным рейсом, с ночи 3 марта ждут в гостинице.

фото: Максим Иванов

Как сообщает авиакомпания, самолёт выехал на грунт передними колёсами шасси, борт не получил никаких повреждений. Транспортная прокуратура Петербурга отмечает, что за пределы полосы «Боинг» уехал на 50 метров.

Фото: Максим Иванов

В гостинице пришлось ждать вылета пассажирам рейса HY632 в Ташкент. Когда самолёт отпустят в обратный путь, неизвестно. Вылететь он должен был около полуночи, сейчас на онлайн-табло Пулково время назначено на полдень.

Смотреть в новом окне Максим Иванов

Борт не удержался на взлетно-посадочной полосе в десять вечера накануне, 2 марта. На борту находился 241 пассажир и 15 членов экипажа, никто не пострадал. Предварительной причиной произошедшего названы погодные условия. В небе над аэропортом в минувшую субботу в зоне ожидания кружил десяток самолётов. Сесть им мешал сильный боковой ветер и метель. Почти на час аэропорт пришлось полностью закрыть.