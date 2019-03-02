Петербургский аэропорт открыт после почти часового перерыва

Аэропорт Пулково открыт после почти часового перерыва. Правую посадочную полосу почистили от снега, и она приняла первый борт из Москвы.

Следом на посадку пошли еще два рейса.

При этом левая полоса еще закрыта – там дожидается буксировки съехавший с ВПП «Боинг» Uzbekistan Airways.

Напомним, в 21.58 прилетевший из Ташкента «Боинг» не удержался на взлетно-посадочной полосы и выкатился на 10 метров. Никто из 241 пассажира не пострадал. Однако левая ВПП оказалась закрыта. При этом правую пришлось чистить после сильного снегопада – Пулково перестал принимать и отправлять рейсы. Часть ушла на запасные аэродромы, часть кружила над Северной столицей.