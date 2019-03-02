Аэропорт Пулково закрывается минимум на 20 минут на очистку полосы. Вторая занята выкатившимся лайнером

Примерно на 20 минут в ближайшее время все вылеты и посадки в Пулково будут отменены. Одну полосу закрывают на полчаса для очистки от снега, на второй стоит съехавший с ВПП самолёт.

Это следует из переговоров диспетчеров Пулково вечером 2 марта. Левая полоса закрыта после того, как за её пределы при посадке выкатился «Боинг» из Ташкента. На второй налип мокрый снег, толщиной 20 мм. В ближайшее время полоса будет закрыта для очистки. «Аэропорт закрыт на 20 минут», – сообщает диспетчер.

Судя по сервису «Флайтрадар», все самолеты, которые подходили к Петербургу, кружат над городом (таких с десяток) или разворачиваются. Многие уже на запасных аэродромах. Например, борт из Тель-Авива, который должен был прибыть в Санкт-Петербург в 20.35 (рейс SU6628), приземлился в Хельсинки. Пассажиры находятся в самолете, идет дозаправка, пишет в редакцию «Фонтанки» одна из пассажирок.