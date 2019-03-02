Борт «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы ВПП при приземлении в Пулково

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways оказался за пределами взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Петербурга вечером 2 марта.

Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

«Боинг», согласно онлайн-табло аэропорта, приземлился в Северной столице в 21:58. Рейс летел из Ташкента. При посадке Boeing 767 «Узбекских авиалиний» выкатился за пределы полосы на 10 метров. Шасси, по данным нашего издания, не повреждено. Жертв и пострадавших нет. Пассажиров, а их на борту 241, в настоящее время выводят из самолёта через задний трап.

На месте работает оперативно-следственная группа. Предварительно, причиной происшествия могли стать погодные условия.

Тем временем неподалёку от Пулково в ожидании посадки продолжают кружить самолёты. По данным Flightradar, сейчас поблизости от Северной столицы круги нарезают шесть бортов. Ранее сообщалось, что из-за погоды зависли девять самолетов, некоторые из них благополучно приземлились.