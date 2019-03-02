Весенний снег облепил город. В Петербурге красота и транспортный коллапс

Улицы Петербурга вновь замело вечером 2 марта, город побелел за час, оставив лишь воспоминания о чистых от снега улицах. Скорость автомобильного потока заметно снизилась, но избежать аварий это не помогло.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Пушистые мягкие хлопья окутывают ограждения и покрывают автомобили, скрывают привычные тропы на тротуарах и залепляют глаза пешеходов субботним вечером. Впечатления усиливает сильный, порывистый ветер. Он не даёт сесть в Пулково минимум девяти самолётам, а на «Приморской» швырнул в девушку кусок вывески. По уточненной информации, он прилетел ей в голову и по касательной задел плечо. Медики помогли пострадавшей на ступеньках метро, от госпитализации она отказалась.

Помешал снег и организации движения на дамбе. Там ошибочно сработала система безопасности, после чего на полчаса тоннель пришлось полностью закрыть. Сейчас неподалёку от него на КАД несколько аварий. Автомобили, судя по фотографиям, не могут вовремя затормозить и влетают в задний бампер впереди стоящих машин. На набережной реки Фонтанки внедорожник врезался в дом.

Согласно прогнозу погоды Гидрометцентра, в воскресенье 3 марта в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег при температуре -4 градуса. МЧС предупреждает о сильном ветре и снегопаде.