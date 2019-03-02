Минимум девять самолётов не могут сесть в Пулково. Над городом метель и сильный ветер

Сильный боковой ветер и снег мешают пилотам приземлиться в аэропорту Петербурга вечером 2 марта. Над аэропортом в зоне ожидания кружат девять самолетов.

По данным сервиса Flightradar, ожидают окна для посадки рейсы авиакомпаний Emirates, S7, Аэрофлот, «Азимут», «Комиавиатранс», Severstal и «Россия». Представители последней отметили, что самолёты находятся в так называемой зоне ожидания, сесть им мешает сильный ветер и метель.

В Пулково добавили, что при этом аэропорт работает в штатном режиме, полосы и места стоянок самолетов своевременно чистят. Метеоусловия достаточно сложные, решение о посадке принимает командир. В настоящее время на запасной аэродром ушёл только один самолёт, он вернулся обратно в Шереметьево. В аэропорту предупредили, что возможны задержки вылетов.