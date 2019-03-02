Сильная метель в Петербурге - КАД обросла авариями

Резкой переменой погоды ознаменовался второй день весны в Петербурге. Утренний штиль сменил сильный юго-западный ветер и метель. Видимость в городе очень плохая, дорожная ситуация на непогоду отреагировала мгновенно.

Судя по сообщениям в соцсетях, на кольцевой автодороге произошло не менее пяти крупных аварий – на внутреннем кольце у съезда на Таллинское шоссе, внешнем у Пулковского шоссе, внешнем на дамбе, внешнем у Колтушей, внешнем у Парашютной. Также очевидцы сообщают, что видят три скорых на кольцевой в районе съезда с ЗСД на Маршала Говорова.

Крупные аварии и в области. Так, сообщает 47 News, на заснеженной дороге в Сосновоборском округе Ленобласти легковушка лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом «Петербург – Сосновый Бор». Пять человек получили травмы.

В ближайшие два часа сильные осадки, по прогнозам, не прекратятся.