Снегопад остановил движение на дамбе. Тоннель временно закрыт

Участок КАД, который пролегает по дамбе, временно закрыт вечером 2 марта. В тоннеле ошибочно сработала система безопасности.

О закрытии тоннеля «Фонтанке» сообщили читатели около восьми часов вечера в субботу, 2 марта. По словам очевидцев, автомобилисты стоят в очереди с обеих сторон около получаса.

По информации нашего издания, тоннель закрыт из-за ошибочного срабатывания системы безопасности. Сбой вызвал снегопад. В ближайшее время сотрудники дирекции комплекса защитных сооружений проблему обещают устранить.