СКА обыграл «Спартак» и сократил отставание в серии. Дубль оформил Гусев
Победой хоккейного клуба СКА завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ против «Спартака» в субботу, 2 марта, в Москве. Петербургская команда выиграла со счетом 5:2.
Голы у СКА забили Никита Гусев (16 и 23 минуты), Владислав Гавриков (24), Александр Барабанов (35) и Ярно Коскиранта (60). У «Спартака» отличились Артем Федоров (25) и Антон Злобин (59).
Благодаря этому успеху армейцы с Невы сократили отставание в серии до четырех побед 1-2. Следующий матч пройдет также в Москве 4 марта.
Ранее сообщалось о драке на игре, которую устроили фанаты столичной команды.