Емельяненко арестовали на 10 суток за неповиновение полицейским. И это только первое административное дело

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован на 10 суток по административному делу о неповиновении сотруднику полиции. Такое решение после нескольких часов заседания принял суд в Кисловодске 2 марта.

«Оглашается постановление о совершении административного правонарушения по статье КоАП РФ "неповиновение сотруднику полиции". Вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Вина Емельяненко является доказанной... Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на 10 суток, начало срока исчисляется с 1 марта», – цитирует решение судьи агентство РИА Новости.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес, в том числе спортивные достижения и раскаяние.

Напомним, 37-летнего Емельяненко задержали после ДТП. Спортсмен сдаваться не желал, и высказал сотрудникам ДПС все, что о них думает. В итоге задержание оказалось эпичным.

На именитого спортсмена составлены административные материалы по статьям КоАП РФ «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения» и о «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции». Сегодня рассмотрели только последний состав. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».