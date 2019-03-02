Россиянина задержали в Греции по запросу Украины

Гражданин России задержан в Греции по запросу Украины. Специалист в области энергетики Евгений Калинин внесен в базу данных сайта «Миротворец».

Как сообщает 2 марта «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости, Калинина задержали еще вечером 28 февраля в аэропорту Афин.

«По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию», — заявил его адвокат Яннис Рахиотис.

По словам юриста, его клиента обвиняют в нарушении налогового законодательства, однако «дело является политическим», так как Калинин поддерживал Виктора Януковича. В чем именно выражалась эта поддержка, адвокат не уточнил, но добавил, что россиянин внесен в базу сайта «Миротворец».