У метро «Приморская» ветер уронил вывеску на прохожую. Не выдерживают напора и светофоры

Порывом ветра с крыши торгового центра возле станции метро «Приморская» сорвало часть вывески. Кусок конструкции приземлился на прохожую.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 2 марта, на место горожане вызвали скорую помощь, однако ехать в больницу пострадавшая отказалась, так как серьезных травм не получила. По некоторым данным, упавшая часть буквы из названия торгового центра «Макси Сопот» задела её по ноге.

Ветер разгулялся не только возле залива. Стихия также уронила светофор на проспекте Передовиков. Тот продолжил работать лёжа, пишут очевидцы в соцсетях.