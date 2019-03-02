18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 65.81р
74.80р
20:23 02.03.2019
Расширенный поиск

Власть
02.03.2019 19:44
Печать

Хорошо забытое старое. Смольный воссоединяет комитеты эпохи Матвиенко

Всю промышленность и торговлю Смольный намерен отдать в один комитет, финансы и госзаказ - в другой. Так чиновники дополтавченковской эры отматывают время и подражают федеральному правительству.

Хорошо забытое старое. Смольный воссоединяет комитеты эпохи Матвиенко

Александр Коряков/Коммерсантъ

О том, что в финансово-экономическом блоке правительства планируется укрупнение ведомств, стало известно из проекта постановления, который опубликован на сайте Смольного в первый день весны. Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка должен войти в состав ведомства по промышленной политике и инновациям, специалисты по госзаказу вольются в комфин. Освобожденные руки найдут себе занятие в комитет имущественных отношений. 

Проект постановления пока представлен для антикоррупционной экспертизы, его еще только предстоит принять. В документе говорится, что реорганизация должна состояться в августе, однако документальная подготовка начнется раньше. В течение 2 месяцев с того дня, когда постановление вступит в силу, «младшие» комитеты должны представить своим «сюзеренам» передаточные акты (определяющие права и обязанности юридических лиц при реорганизации), а те должны за 2 недели их утвердить. Ответственному вице-губернатору (в данном случае это Евгений Елин) дают месяц на то, чтобы подготовить нормативно-правовые акты для положения о новой структуре. Пока суд да дело все действующие акты всех ведомств работают, но комитеты-доноры должны быть готовы к тому, что старшие смогут менять их в рамках своей компетенции. 

«В составе новых комитетов таким образом появятся новые профильные управления или отделы, – рассказал Евгений Елин «Фонтанке». – Но весь функционал остается». Глава комфина Алексей Корабельников не смог оперативно пообщаться с редакцией. Эльгиз Качаев, пока еще председатель комитета по развитию предпринимательства, был не в духе и отказался комментировать ситуацию. В комитете по госзаказу сообщили, что если какая-то фактура и появится, то не раньше понедельника. 

Единственный участник этой партии, который был более или менее готов к общению, – Юрий Калабин, глава комитета по промышленной политике и инновациям. «Многие подразделения, которые существуют в комитете по развитию предпринимательства, сохранят свой статус, многие будут перераспределены среди структур комитета по промышленной политике, – сообщил чиновник. – Но в любом случае все люди без сокращений переходят». На уточняющий вопрос, относится ли это к дублирующим отделам, вроде бухгалтерии, Калабин ответил, что и их сокращение не коснется. 

Нынешняя реорганизация возвращает систему экономического блока на несколько лет назад. Напомним, в 2013 году произошло разделение управленческого гиганта – комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРРПиТ) – на три ведомства, в результате чего и возникла конфигурация с комитетами по развитию предпринимательства, по промышленной политике и инновациям и по экономической политике и стратегическому планированию. Одновременно в отдельную структуру выделили и блок управления госзаказом. Причем случилось это после ухода с поста главы КЭРРПиТ Евгения Елина, который перешел работать в Ленобласть. Он же теперь будет собирать разбросанные камни. 

Собеседники «Фонтанки», близкие к промышленному блоку Смольного, согласны, что разделение полномочий по предпринимательству в свое время было совершено не вполне корректно. «Комитет Мейксина (экс-глава комитета по промышленной политике. – Прим. ред.) и комитет Качаева все время встречались на поле малого производственного бизнеса, – говорит один из чиновников. – Консультировал их комитет по промышленности, а субсидии и все меры поддержки формировал комитет по развитию предпринимательства. Но если сейчас одно ведомство будет заниматься всем «от оборонки до похоронки», это тоже неправильно, все в кашу сваливать нельзя. Можно было бы всю промышленность отдать одному ведомству, добавив туда, к примеру, науку. А торговлей и потребительским рынком занимался бы отдельный комитет, как это в Москве сделано».

После реорганизации комитет Калабина присовокупит к названию «...и торговле». Параллель ясна: Смольный намерен не только отмотать время назад, но и повторить в миниатюре структуру федерального правительства, где работает министерство промышленности и торговли. «Только вот у Минпромторга нет ларьков и магазинов», – говорит еще один источник «Фонтанки» из предпринимательского блока правительства. – Он занимается стратегией торговли, а в регионе надо принимать тактические решения». 

Комфин сохранит свое нынешнее название, но от параллелей с федеральным центром все равно никуда не деться. Именно министерство финансов с 2017 года контролирует госзакупки. Причем соответствующие полномочия оно получило от министерства экономического развития, где направлением занимался никто иной как Евгений Елин, тогда заместитель главы МЭР. «Наша структура должна соответствовать структуре федеральных органов, мы с ними взаимодействуем, – рассказал чиновник «Фонтанке». – Такую задачу ставил глава города. В случае с объединением комитета финансов и госзаказа смысл в том, чтобы сделать открытыми не расходы бюджета сами по себе, а на что их, собственно, потратили. Потому что когда эта связь разорвана, иногда получается так, что средства ушли, а ничего не сделано».

Собеседники «Фонтанки» на рынке госзакупок скорее встревожены. По их словам, все процедуры стоимостью до 40 млн рублей распорядители не обязаны были согласовывать с комитетом по госзаказу и активно этим пользовались, дробя крупные лоты на небольшие. В этой «серой» зоне и обнаруживалось много нарушений, часть которых, как минимум, комитет бы не допустил. Так что работу отдельного ведомства по госзаказу они оценивают положительно.  

Именно Елину в 2017 году пришлось описывать процедурную часть передачи функций из одного министерства в другое; в частности, он подчеркивал, что департамент Минэкономразвития по госзакупкам не переходит под крыло Минфина целиком – все упирается в то, какие штатные единицы нужны новому уполномоченному органу. Вот и сейчас, по его словам, без сокращений не обойдется, хотя точных цифр Елин пока не готов назвать. «Уйдут какие-то дублирующие функции, – говорит вице-губернатор. – Но мы не выгоняем людей на улицу.  У нас много где не хватает рук, много новых полномочий. В частности, мы готовимся открыть 7-8 межрайонных центров при КИО для таких вопросов как продление аренды, получение документов. К тому же станет меньше начальников со всеми вытекающими».

В отношении начальников, похоже, почва подготовлена. Накануне стало известно, что с должности главы комитета по госзаказу ушел Дмитрий Сачков, сейчас его обязанности исполняет бывший запред комитета Наталия Литвинова. По данным «Фонтанки», в случае слияния «промышленных комитетов», из этого блока с большой долей вероятности уйдет и Эльгиз Качаев.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру» 


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.03.2019 20:00

Скидки тают на глазах

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» предлагает специальные цены на все типы квартир на этапе строительства. Политика компании такова, что с каждым возведенным этажом скидки на квартиры будут уменьшаться.
ГК «КВС»
01.03.2019 17:24

В центре города заработал современный бизнес-центр от ГК «КВС»

Сегодня, 1 марта, состоялось открытие бизнес-центра «Мельник» класса B+. Перерезали ленточку в торжественной обстановке Алексей Рюмин, директор по развитию ГК «КВС», и Дмитрий Беляев, исполнительный директор по коммерческой недвижимости «КВС. Управление недвижимостью».
ГК «КВС»
01.03.2019 17:04

К здоровому образу жизни вместе с ГК «КВС»

Покупая квартиру от ГК «КВС», Вы приобретаете гораздо больше, чем просто квадратные метры в новостройке. Застройщик создает для своих клиентов спортивные площадки во дворе, фитнес-клубы с бассейнами, прогулочные и велодорожки, места для проведения досуга на открытом воздухе. Благодаря этому каждый житель сможет заняться любимым видом спорта в шаговой доступности от своего дома.
«Лидер Групп»
01.03.2019 15:41

«Гавань Капитанов» аккредитована еще одним банком

Сбербанк аккредитовал жилые комплексы «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
28.02.2019 18:01

ГК «Эталон» поздравила 2000-го покупателя с начала года на празднике первого бетона в ЖК «Эталон на Неве»

28 февраля 2019 года на строительной площадке жилого комплекса «Эталон на Неве», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Невском районе Санкт-Петербурга, состоялась торжественная церемония заливки первого бетона и поздравление 2000-го покупателя с начала года.
pixabay.com
28.02.2019 17:07

В Петербурге выберут «Клинику года» и «Петербургского врача года»

В Северной столице стартовал шестой сезон конкурса «Клиника года».
Борис Владимирович Выступец/ фото предоставлено Американской Медицинской Клиникой
28.02.2019 16:50

А грудь увеличить сегодня не хотите ли

В Петербурге продолжается конкурс на бесплатное* увеличение груди, организованный Американской Медицинской Клиникой.
СК «Полис Групп»
28.02.2019 15:44

Началось возведение паркинга в ЖК «ПаркЛэнд»

ГК «Полис Групп» приступила к строительству паркинга в ЖК «ПаркЛэнд». В настоящее время ведутся работы по устройству свайного поля.
Glorax Development
28.02.2019 15:14

Glorax Development является вторым застройщиком в Санкт-Петербурге по объему покупательской активности в бизнес-классе

Портал spb.urbanus.ru определил самых востребованных застройщиков петербургского рынка недвижимости, в числе лидеров - Glorax Development.
OOO "Лидер Групп"
28.02.2019 14:45

ЖК YOGA 4 компании «Лидер Групп» расширил пул банков-партнеров

Банк «ДельтаКредит» аккредитовал четвертый корпус жилого комплекса YOGA, возводимого компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга.
АО «Строительный трест»
28.02.2019 14:31

«Строительный трест» расширяет возможности для покупки загородных домов

Объединение «Строительный трест» объявляет о новых вариантах рассрочек для покупки домовладений в загородном проекте «Сад времени» в Петергофе.
Setl City
28.02.2019 11:28

Клены, ивы и сирень будут расти во дворах 3 и 4 очереди ЖК «Невские паруса»

Setl Group высадит сирень и шиповник во дворах двух последних очередей жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Петербурге. Строительство проекта в живописном месте на излучине реки будет полностью завершено уже до конца текущего года.