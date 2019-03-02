Хорошо забытое старое. Смольный воссоединяет комитеты эпохи Матвиенко

Всю промышленность и торговлю Смольный намерен отдать в один комитет, финансы и госзаказ - в другой. Так чиновники дополтавченковской эры отматывают время и подражают федеральному правительству.

Александр Коряков/Коммерсантъ

О том, что в финансово-экономическом блоке правительства планируется укрупнение ведомств, стало известно из проекта постановления, который опубликован на сайте Смольного в первый день весны. Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка должен войти в состав ведомства по промышленной политике и инновациям, специалисты по госзаказу вольются в комфин. Освобожденные руки найдут себе занятие в комитет имущественных отношений.

Проект постановления пока представлен для антикоррупционной экспертизы, его еще только предстоит принять. В документе говорится, что реорганизация должна состояться в августе, однако документальная подготовка начнется раньше. В течение 2 месяцев с того дня, когда постановление вступит в силу, «младшие» комитеты должны представить своим «сюзеренам» передаточные акты (определяющие права и обязанности юридических лиц при реорганизации), а те должны за 2 недели их утвердить. Ответственному вице-губернатору (в данном случае это Евгений Елин) дают месяц на то, чтобы подготовить нормативно-правовые акты для положения о новой структуре. Пока суд да дело все действующие акты всех ведомств работают, но комитеты-доноры должны быть готовы к тому, что старшие смогут менять их в рамках своей компетенции.

«В составе новых комитетов таким образом появятся новые профильные управления или отделы, – рассказал Евгений Елин «Фонтанке». – Но весь функционал остается». Глава комфина Алексей Корабельников не смог оперативно пообщаться с редакцией. Эльгиз Качаев, пока еще председатель комитета по развитию предпринимательства, был не в духе и отказался комментировать ситуацию. В комитете по госзаказу сообщили, что если какая-то фактура и появится, то не раньше понедельника.

Единственный участник этой партии, который был более или менее готов к общению, – Юрий Калабин, глава комитета по промышленной политике и инновациям. «Многие подразделения, которые существуют в комитете по развитию предпринимательства, сохранят свой статус, многие будут перераспределены среди структур комитета по промышленной политике, – сообщил чиновник. – Но в любом случае все люди без сокращений переходят». На уточняющий вопрос, относится ли это к дублирующим отделам, вроде бухгалтерии, Калабин ответил, что и их сокращение не коснется.

Нынешняя реорганизация возвращает систему экономического блока на несколько лет назад. Напомним, в 2013 году произошло разделение управленческого гиганта – комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРРПиТ) – на три ведомства, в результате чего и возникла конфигурация с комитетами по развитию предпринимательства, по промышленной политике и инновациям и по экономической политике и стратегическому планированию. Одновременно в отдельную структуру выделили и блок управления госзаказом. Причем случилось это после ухода с поста главы КЭРРПиТ Евгения Елина, который перешел работать в Ленобласть. Он же теперь будет собирать разбросанные камни.

Собеседники «Фонтанки», близкие к промышленному блоку Смольного, согласны, что разделение полномочий по предпринимательству в свое время было совершено не вполне корректно. «Комитет Мейксина (экс-глава комитета по промышленной политике. – Прим. ред.) и комитет Качаева все время встречались на поле малого производственного бизнеса, – говорит один из чиновников. – Консультировал их комитет по промышленности, а субсидии и все меры поддержки формировал комитет по развитию предпринимательства. Но если сейчас одно ведомство будет заниматься всем «от оборонки до похоронки», это тоже неправильно, все в кашу сваливать нельзя. Можно было бы всю промышленность отдать одному ведомству, добавив туда, к примеру, науку. А торговлей и потребительским рынком занимался бы отдельный комитет, как это в Москве сделано».

После реорганизации комитет Калабина присовокупит к названию «...и торговле». Параллель ясна: Смольный намерен не только отмотать время назад, но и повторить в миниатюре структуру федерального правительства, где работает министерство промышленности и торговли. «Только вот у Минпромторга нет ларьков и магазинов», – говорит еще один источник «Фонтанки» из предпринимательского блока правительства. – Он занимается стратегией торговли, а в регионе надо принимать тактические решения».

Комфин сохранит свое нынешнее название, но от параллелей с федеральным центром все равно никуда не деться. Именно министерство финансов с 2017 года контролирует госзакупки. Причем соответствующие полномочия оно получило от министерства экономического развития, где направлением занимался никто иной как Евгений Елин, тогда заместитель главы МЭР. «Наша структура должна соответствовать структуре федеральных органов, мы с ними взаимодействуем, – рассказал чиновник «Фонтанке». – Такую задачу ставил глава города. В случае с объединением комитета финансов и госзаказа смысл в том, чтобы сделать открытыми не расходы бюджета сами по себе, а на что их, собственно, потратили. Потому что когда эта связь разорвана, иногда получается так, что средства ушли, а ничего не сделано».

Собеседники «Фонтанки» на рынке госзакупок скорее встревожены. По их словам, все процедуры стоимостью до 40 млн рублей распорядители не обязаны были согласовывать с комитетом по госзаказу и активно этим пользовались, дробя крупные лоты на небольшие. В этой «серой» зоне и обнаруживалось много нарушений, часть которых, как минимум, комитет бы не допустил. Так что работу отдельного ведомства по госзаказу они оценивают положительно.

Именно Елину в 2017 году пришлось описывать процедурную часть передачи функций из одного министерства в другое; в частности, он подчеркивал, что департамент Минэкономразвития по госзакупкам не переходит под крыло Минфина целиком – все упирается в то, какие штатные единицы нужны новому уполномоченному органу. Вот и сейчас, по его словам, без сокращений не обойдется, хотя точных цифр Елин пока не готов назвать. «Уйдут какие-то дублирующие функции, – говорит вице-губернатор. – Но мы не выгоняем людей на улицу. У нас много где не хватает рук, много новых полномочий. В частности, мы готовимся открыть 7-8 межрайонных центров при КИО для таких вопросов как продление аренды, получение документов. К тому же станет меньше начальников со всеми вытекающими».

В отношении начальников, похоже, почва подготовлена. Накануне стало известно, что с должности главы комитета по госзаказу ушел Дмитрий Сачков, сейчас его обязанности исполняет бывший запред комитета Наталия Литвинова. По данным «Фонтанки», в случае слияния «промышленных комитетов», из этого блока с большой долей вероятности уйдет и Эльгиз Качаев.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»