Болельщики «Спартака» устроили драку с фанатами СКА на трибунах «ЦСКА-Арены»

На игре петербургской хоккейной команды СКА с московским «Спартаком» 2 марта произошла драка.

Как сообщает ТАСС, потасовку на фанатской трибуне во время третьего матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) устроили болельщики столичной команды. Разнимали их с поклонниками СКА сотрудники безопасности стадиона «ЦСКА-Арена» и правоохранительных органов.

Драка возникла во втором периоде матча при счете 4:1 в пользу СКА.