В городе-побратиме Выборга передрались шведы: 60 без видимых причин пошли стеной на 30

Массовое побоище произошло в шведском городке Нючёпинге, что на берегу Балтийского моря в сотне километров к юго-западу от Стокгольма. Субботний полдень в бывшей резиденции короля Карла IX очень скоро перестал быть томным: в 12.09 в полиции приняли звонок, из которого стало ясно, что почти у сотни человек в тихой шведской провинции ланч не задался. В зоне для отдыха началась массовая драка с участием двух групп, одна из которых насчитывала 60 участников, а другая — 30.

Как сообщает 2 марта Expressen, полиция прибыла на место спустя несколько минут. Провела беседы. Никого не задержала. Двоих отправили в больницу по скорой. Хуже всех пришлось автобусу на парковке: свистевшие в воздухе орудия пролетариата не миновали его стекол, что лишило транспортное средство возможности к дальнейшим передвижениям. А со стороны правоохранительных органов случившееся тут же получило квалификацию как вандализм и причинение вреда частной собственности.

Несмотря на плотное общение нарушителей спокойствия со стражами порядка, широкая общественность к настоящему моменту так и не узнала, что сподвигло 90 человек устроить драку вблизи крупной европейской автомобильной трассы Е4 (Торнио, Финляндия, — Хельсинборг, Швеция).

Согласно Википедии, население Нючёпинга составляет 50 тысяч человек, его городом-побратимом является российский Выборг.