Кудрин пожаловался на отсутствие у россиян интереса к тому, куда уходят их налоги

Россияне не интересуются, куда уходят их налоги. Это констатировал глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. По его мнению, у сограждан нет «чувства налогоплательщика».

«У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены»,— приводит слова Кудрина 2 марта «Коммерсантъ».

Руководитель СП уверен, что сложно добиваться высоких результатов в стране без поддержки гражданского общества, которое не интересуется, как реализуются «национальные цели». Кудрин привел результаты опросов, согласно которым 50% россиян считают, что Счетная палата подсчитывает голоса на выборах.

Напомним, в конце февраля 2019 года налоговики заявили об увеличении перечислений в консолидированный бюджет России на 23% — до 21,3 трлн руб. в минувшем году.