Водители несколько часов не могут попасть в Финляндию и обратно. Пробка скопилась на погранпереходе в Светогорске

Сотрудники финской таможни не пропускают автомобили через пограничный пункт между Иматрой и Светогорском днём 2 марта. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

По словам очевидцев, пробка образовалась уже после прохождения российской таможни. Автомобилисты ждут своей очереди часами. Читатель «Фонтанки» Олег утверждает, что провёл перед финской границей уже три часа, о времени ожидания пять часов сообщает ресурс «На границе». По данным сайта, проблемы с переходом там начались ещё утром, а задержка актуальна как для движения в Финляндию, так и в Россию. Около 11 часов утра 2 марта там было больше двухсот машин.

Подтверждают слова очевидцев и камеры видеонаблюдения, запись с которых транслируется на сайте Traffic management Finland. Судя по кадрам, пробка растянулась на несколько километров.