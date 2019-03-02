Президент Алжира, возглавляющий страну с 1999 года, – в критическом состоянии в Швейцарии

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика – в критическом состоянии. Он находится в Университетской больнице Женевы.

Как сообщает 2 марта ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свой медицинский источник в Швейцарии, лечащие врачи не готовы поручиться, что президент может исполнять свои обязанности. При этом представитель женевской больницы отказался подтверждать или опровергать эту информацию.

По данным того же источника, Бутефлика находится в реанимации «в квази-коме», и никто не может войти, чтобы увидеть его.

При этом телеканал напоминает, что накануне их коллеги из «Евроньюс» сообщили, что президентский самолет вернулся в Алжир без лидера государства.

В самой столице Алжира вечером 1 марта прошли столкновения противников выдвижения Бутефлики на пятый срок с местными представителями правопорядка. Протестовали десятки тысяч человек, 10 были ранены, 45 арестованы.

Абдель Азиз Бутефлика возглавляет Алжир с 1999 года, четырежды избирался на пост президента. 10 февраля выдвинул свою кандидатуру на пятый срок. Выборы должны пройти в апреле 2019 года. Протесты против его выдвижения начались в стране 18 февраля.

Здоровье Бутефлики уже попадало в центр внимания СМИ: в 2013 году сообщалось, что он перенес микроинсульт, в 2014 году принимал присягу в инвалидном кресле, а затем не появлялся на публике более двух лет.