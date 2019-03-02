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Общество

Пять открытий Жореса Алферова. Что ученый оставил каждому из нас

Пять открытий Жореса Алферова. Что ученый оставил каждому из нас
Жорес Алфёров, фото - Максим Блохин/ТАСС

Жорес Алферов ушел на 89-м году жизни. Петербуржец был удостоен Нобелевской премии по физике «за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники». Результаты его научной деятельности получили практическое использование во многих областях человеческой деятельности. Доктор физико-математических наук, академик РАН Роберт Сурис специально для читателей «Фонтанки» объясняет заслуги ученого на простых примерах.

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02.03.2019 17:47
Пять открытий Жореса Алферова.
  1. Первые транзисторы
  2. Атомный подводный флот
  3. Лазеры полупроводниковые
  4. Солнечные батареи
  5. Лазер на квантовых точках

1 Первые транзисторы

Принял участие в создании первых в СССР плоскостных транзисторов. Этими исследованиями Алферов занимался еще в 1950-х годах, только придя в Ленинградский физико-технический институт после окончания Ленинградского электротехнического института. Если вспоминать школьный курс физики, то транзистор дает усиление электрических сигналов. Создание транзисторов совершило революцию в области электронных средств связи и обеспечило появление быстродействующих ЭВМ с большим объемом памяти.

2 Атомный подводный флот

Занимался разработкой и исследованием мощных германиевых и кремниевых выпрямителей и переключателей, которые были использованы при создании отечественных атомных подводных лодок. Как упоминали авторы статьи «Жорес Иванович Алферов (к 80-летию со дня рождения)» в журнале «Успехи физических наук», на основе этих работ (они велись в конце 1950-х) возникла отечественная силовая полупроводниковая электроника. Чтобы стало чуточку понятнее, германиевые и кремниевые выпрямители применяются в различных силовых электроустановках для преобразования переменного тока в постоянный и переключения высоких напряжений.

3 Лазеры полупроводниковые

Его исследования послужили для создания эффективных полупроводниковых лазеров. Пионерские идеи Жореса Алферова, которые он предложил в 1960-е, позволили на порядки улучшить характеристики полупроводниковых лазеров и произвели революцию в оптоэлектронике. В повседневной жизни с полупроводниковыи лазерами мы сталкиваемся, например, в магазинах – при считывании штрих-кодов или когда разговариваем по телефону, поскольку многие телефонные линии – оптоволоконные. Лазеры используются в лазерных указках, компьютерных мышах, в проигрывателях CD- и DVD-дисков.

4 Солнечные батареи

Создал эффективные солнечные батареи на основе гетероструктур. Новые фотоэлементы оказались более стойкими к радиации, так что их стали использовать в космосе. Одна из таких солнечных батарей, будучи установленной в 1986 году на станции «Мир», проработала весь срок эксплуатации без заметного снижения мощности.

5 Лазер на квантовых точках

Его исследования нового типа гетероструктур — с квантовыми точками — позволили создать первый в мире лазер на квантовых точках, обладающий высокой температурной стабильностью. Эти исследования проводились в 1990-е. А сейчас устройства на основе квантовых точек применяются в медицине — это и лазерные скальпели, и оптическая когерентная томография (исследование глазных и зубных тканей, тонких слоев кожи и слизистых оболочек). А в сфере техники — это проекционные устройства, лазерные телевизоры и телекоммуникации.


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