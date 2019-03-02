Пять открытий Жореса Алферова. Что ученый оставил каждому из нас

2 Атомный подводный флот

Занимался разработкой и исследованием мощных германиевых и кремниевых выпрямителей и переключателей, которые были использованы при создании отечественных атомных подводных лодок. Как упоминали авторы статьи «Жорес Иванович Алферов (к 80-летию со дня рождения)» в журнале «Успехи физических наук», на основе этих работ (они велись в конце 1950-х) возникла отечественная силовая полупроводниковая электроника. Чтобы стало чуточку понятнее, германиевые и кремниевые выпрямители применяются в различных силовых электроустановках для преобразования переменного тока в постоянный и переключения высоких напряжений.