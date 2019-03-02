В Красноярске началась зимняя Универсиада-2019

В Красноярске стартовала 29-я зимняя Универсиада. На церемонии открытия, которая проходит в эти минуты, присутствует президент России Владимир Путин.

Всего на Универсиаде будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. У сборной России один из самых мощных составов. Например, в студенческих соревнованиях примут участие чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, призеры чемпионатов мира и чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин и Максим Ковтун и многие другие именитые спортсмены.

На подготовку к Универсиаде было потрачено за пять лет около 80 миллиардов рублей: 50 миллиардов федеральных средств и около 30 миллиардов из регионального бюджета. На эти деньги, в том числе, построили центральный комплекс «Платинум Арена» (фигурное катание, церемонии открытия и закрытия), стадион «Енисей» (хоккей с мячом), Академию зимних видов спорта (фристайл, сноуборд, лыжи), ледовый дворец «Кристалл Арена».

На Универсиаду-2013 в Казани потратили в три раза больше – 228 миллиардов рублей.

Завершится Универсиада-2019 12 марта.