В Москве на охранника «Пятерочки» заявили в полицию после воспитания подростков ремнем

Полиция Москвы проверяет заявление местных жителей о том, что сотрудник супермаркета избил их детей ремнем в магазине на востоке столицы.

«Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по заявлению родителей несовершеннолетних в связи с противоправными действиями сотрудников одного из магазинов в районе Восточное Измайлово в отношении детей. Все участники инцидента установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – приводит 2 марта ТАСС заявление ГУ МВД.

Со ссылкой на свой источник агентство пишет: конфликт произошел сегодня в «Пятерочке» на 15-й Парковой улице, 27. Подростков якобы избили из-за бесплатных листовок. Охранник отвел парня с девушкой в подсобку, когда подростки взяли стопку рекламных буклетов и собирались уходить. Несовершеннолетние рассказали о воспитании ремнем родителям, а те пошли в полицию.

В сентябре 2018 года СМИ сообщали о «хладотерапии», которую в «Пятерочке» устроили подростку в Сургуте. Юношу заперли в морозилке после якобы совершенной кражи. Пострадавший снял свои злоключения на видео.