Происшествия
«Это очень похожий на меня человек». Емельяненко признал вчерашнее в Кисловодске, но не совсем
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко в суде Кисловодска признался в неповиновении сотрудникам полиции, но на предъявленное видео сказал, что это «не он».
2 марта в суд поступило только административное дело о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Остальные два – о нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части и об отказе от прохождения медицинского освидетельствования – пока нет. Также продолжается проверка по уголовной статье об оскорблении представителя власти.
Как сообщает «Газета.ру» и показывают опубликованные в СМИ видео, самбист слушал зачитываемый судьей список вчерашних «подвигов» со скукой. Он признал свою вину, но на предъявленное видео с матами заявил, что это не он.
«Это просто очень похожий на меня человек», – сказал известный спортсмен.
При этом свое поведение он объяснил тем состоянием, в котором вчера находился.
Напомним, Емельяненко задержали 1 марта в Кисловодске – городе, где проходят его тренировочные сборы. В правоохранительных органах утверждают, что задержанию предшествовало ДТП, после которого водитель скрылся с места происшествия. При задержании боец смешанных единоборств не хотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Момент общения с силовиками попал на видео.
Справка:
Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко — чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо. В биографии Александра — штраф за мелкое хулиганство, драка в московском кафе, федеральный розыск и судимость за изнасилование. В 2016 году он вышел на свободу, принял шесть боев и не потерпел ни одного поражения.