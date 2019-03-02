«Это очень похожий на меня человек». Емельяненко признал вчерашнее в Кисловодске, но не совсем

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко в суде Кисловодска признался в неповиновении сотрудникам полиции, но на предъявленное видео сказал, что это «не он».

2 марта в суд поступило только административное дело о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Остальные два – о нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части и об отказе от прохождения медицинского освидетельствования – пока нет. Также продолжается проверка по уголовной статье об оскорблении представителя власти.

Как сообщает «Газета.ру» и показывают опубликованные в СМИ видео, самбист слушал зачитываемый судьей список вчерашних «подвигов» со скукой. Он признал свою вину, но на предъявленное видео с матами заявил, что это не он.

«Это просто очень похожий на меня человек», – сказал известный спортсмен.

При этом свое поведение он объяснил тем состоянием, в котором вчера находился.

Напомним, Емельяненко задержали 1 марта в Кисловодске – городе, где проходят его тренировочные сборы. В правоохранительных органах утверждают, что задержанию предшествовало ДТП, после которого водитель скрылся с места происшествия. При задержании боец смешанных единоборств не хотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. Момент общения с силовиками попал на видео.