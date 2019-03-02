С Жоресом Алферовым простятся 5 марта, похороны пройдут в Комарово

Стали известны дата и место прощания с академиком РАН, нобелевским лауреатом Жоресом Алфёровым. Он будет похоронен в Комарово — там, где и проводил больше всего времени в последнее время. Похороны пройдут сразу после прощания, которое состоится 5 марта в Научном центре РАН.

Напомним, на Комаровском кладбище похоронены многие люди, составлявшие цвет российской культуры и науки. Одним из последних там был погребён Даниил Гранин, там же похоронены Анна Ахматова, композитор Вениамин Баснер, кинорежиссёры Надежда Кошеверова, Иосиф Хейфиц, 40 действительных членов и членов-корреспондентов РАН.

Соболезнования в связи с кончиной ученого принес президент России Владимир Путин. Как сообщается на сайте Кремля, «глава государства отметил огромный вклад великого российского учёного в развитие отечественной и мировой науки, твёрдую гражданскую позицию и роль, которую Жорес Алфёров играл в общественной жизни России».

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, также выражая соболезнования, подчеркнул, что открытия Алфёрова «во многом определили технический прогресс последних десятилетий».

«Он был ярчайшим представителем и продолжателем лучших традиций ленинградской-петербургской академической школы. Его знали, уважали и ценили не только коллеги-ученые, но и все петербуржцы», – дополнил он.

Жорес Иванович умер в больнице поздно вечером 1 марта, ему было 88 лет.