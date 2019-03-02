В Петербурге четверых предполагаемых черных риелторов отдали под суд. Владельцев квартир заманивали алкоголем и котятами

Невский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению уголовного дела «чёрных риелторов», которые, по версии следствия, обманули троих жителей города на 15 млн рублей. К жертвам они находили «индивидуальный подход».

Подробности дела 2 марта сообщает региональное управление МВД. Причастными к облапошиванию горожан следствие считает четверых – троих мужчин и барышню, которая имела и легальную работу, риелтором. Отметим, женщина единственная, кто в настоящее время находится на свободе, трое её подельников, включая супруга, помещены в изолятор.

Как говорится в материалах уголовного дела, с мая 2015-го по июнь 2016 года злоумышленникам удалось обмануть троих жителей Невского и Московского районов, страдающих психическими заболеваниями. С алкозависимым мужчиной они познакомились через его жену, продав той у метро сим-карту. В её паспорте обнаружился адрес прописки, злоумышленники пришли в гости с бутылками крепкого спиртного. В ходе застолья 61-летнему петербуржцу обещали хорошую работу, контракт подписывали тут же, возле стопок. Бумага оказалась договором купли-продажи жилья, в качестве «покупателей» мошенники находили бездомных.

Таким же образом без жилплощади остались ещё две женщины. Одной из них в качестве предлога для знакомства предложили купить котёнка.

«При этом участники группы заманивали потерпевших в заранее арендованную квартиру, где под предлогом их же спасения от неизвестных удерживали на протяжении месяца с целью сокрытия своей преступной деятельности», – добавили в петербургском главке.

На квартиры (а заявленный в деле ущерб – 15 млн рублей) они планировали взять кредит в микрофинансовой организации, оставив жилплощадь как залог.

В настоящее время сделки аннулированы, квартиры вернули владельцам.