Смольный объединяет комитеты. Госзаказ сольют с финансами, торговлю – с промышленностью

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов намерен реорганизовать комитет по промышленной политике и инновациям, присоединив к нему комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Одновременно к комитету финансов присоединят комитет по госзаказу.

Проект постановления накануне появился на сайте Смольного. Таким образом, в правительстве появится комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, комфин сохранит свое нынешнее название. Сообщается, что решение должно вступить в силу с 1 августа. Однако еще до этого должны быть утверждены передаточные акты, подготовлены нормативные акты, а также определена предельная численность сотрудников.

Правовые акты комитетов по госзаказу и по развитию предпринимательства и потребительского рынка действуют до признания их утратившими силу. При этом «старшие» комитеты могут вносить в них изменения в рамках своей компетенции.

Напомним, накануне стало известно, что глава комитета по госзаказу Дмитрий Сачков освобожден от должности. Кроме того, с приходом новой администрации сменился и председатель комитета по промышленной политике и инновациям. Максим Мейксин ушел управлять Центральным районом, а его место занял Юрий Калабин. Комфин и комитет по развитию предпринимательства по-прежнему возглавляют Алексей Корабельников и Эльгиз Качаев.