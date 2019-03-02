Киношники рискуют провалиться в Неву у Благовещенского моста. Палатки и аппаратуру поставили на некрепкий лёд

Работа над фильмом на льду Неву неподалёку от Васильевского острова в Петербурге днём 2 марта заставила горожан переживать за съемочную группу.

Фото с места съёмок «Фонтанке» прислали читатели днём 2 марта. Горожане отмечают, что, хоть визуально лёд у Благовещенского моста и крепок, по другую сторону от переправы уже вовсю журчит вода. В случае ЧП пострадать могут не только люди, но и многочисленная техника, выставленная на поверхность скованной реки.

Выход на лёд в настоящее время не запрещён, однако в МЧС напоминают, что делать это опасно.

Кто именно расположился на льду, пока «Фонтанке» выяснить не удалось. В городе съёмочный процесс продолжают создатели фильма «Серебряные коньки». (Запечатлевая зимние пейзажи с реки, они уже успели наснимать на административные дела от Росприроднадзора – накрывать Мойку голубыми настилами было нельзя.) Но менеджеры киноленты не смогли подтвердить причастность к съёмкам у Благовещенского моста, так как сами находятся в столице.