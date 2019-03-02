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Общество
02.03.2019 15:23
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Патриарх Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения темы украинской автокефалии

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался от обсуждения темы Украины с главами всех поместных православных церквей. Об этом говорится в его ответе на письмо Антиохийского патриарха Иоанна, который просил Фанар созвать совет. 

Документ 1 марта опубликовал сайт Московской патриархии. 

«Мы получили и читали внимательно письмо Вашего Возлюбленного Блаженства, № 100 от 31 декабря прошлого года, в котором Вы просите собрать Собор Предстоятелей Православных Церквей для того, чтобы уладить проблему в Украинской Церкви», – говорится в письме.

«В ответ Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных Церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя Церковь была одной из них, Вселенский Патриархат имеет серьёзное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут несогласны друг с другом», – пишет патриарх Варфоломей.

Он добавляет, что руководствовался исключительно мечтой о единстве украинского народа и прекращении разделения, возникшего из-за «несправедливости». Глава стамбульской кафедры подчеркнул, что новая украинская церковь получила автокефалию «тем же способом, как получили внутреннюю администрацию все другие новосозданные Автокефальные Церкви, которые утверждены тем же методом без Православного Собора или общего обсуждения с братскими Автокефальными Церквами, признаны в их положении всеми Церквами, и имена их новых Предстоятелей добавлены в диптих».

Говоря о причинах отказа, патриарх Варфоломей имеет в виду собор, который в июне 2016 года состоялся на Крите и был заранее назван «Всеправославным». Однако на этом съезде из-за ряда разногласий отсутствовали главы пяти поместных церквей (в том числе Русской и Антиохийской), включающих в себя три четверти всех православных в мире. Москва отказалась от поездки в Грецию в последний момент. 

Справка:

6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, Константинопольский патриарх Варфоломей предоставил томос об автокефалии новой украинской церкви, созданной по просьбе светских властей путем объединения двух раскольнических структур. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за несогласия с его действиями.

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