Оздоев+Азмун=3 очка. Мусульманская связка «Зенита» приносит вторую победу подряд

Ренессанс Магомеда Оздоева, очередной гол Сердара Азмуна и уверенная победа на выезде: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о победе «Зенита» над «Уралом» в 18-м туре Российской премьер-лиги, которая триумфально вышла из отпуска.

Перед матчем любители футбола из самого северного города-миллионера грустили: в лазарете с разными травмами находятся аж три футболиста основного состава. У Далера Кузяева перелом ребра, Александр Ерохин перенес секретную операцию, у Клаудио Маркизио рецидив предыдущих повреждений. Важный нюанс: двое из троих — россияне, что с учетом лимита на легионеров существенно упрощает выбор стартового состава тренерским штабом.

С учетом масштабной по нынешним временам трансферной кампании состав у «Зенита» обновился фактически на треть. В старте опять вышли все новички: Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун. К новичкам можно отнести и восстановившегося после травмы Юрия Жиркова: это стало первым появлением на поле в официальном матче участника чемпионата Тамбовской области среди колхозов начиная с июня прошлого года. С учетом травм Ерохина и Кузяева выход Магомеда Оздоева в центре поля был предсказуемым.

Семак для матча против экс-главного в «Тосно» Дмитрия Парфенова выбрал предсказуемо оборонительную схему 4-4-2, на флангах оказались Роберт Мак (как обычно) и Себастьян Дриусси (новое амплуа), дуэт нападающих — блестящий Сердар Азмун и очень тяжелый Артем Дзюба, которому по инерции продолжают посвящать плакаты болельщики в регионах. В составе «Урала» состоялась сенсация: впервые после длительного перерыва, вызванного травмой, на поле материализовался лучший бомбардир Кубка УЕФА-2008 Павел Погребняк, игравший у Парфенова же в «Тосно». К сожалению, мягко скажем, игра у спартаковского воспитанника не пошла.

Увы, нынешний «Зенит» дает не много поводов обсуждать футбол. Это нормально: в этом сезоне определяет не эстетика, а прагматика. Петербургский клуб пережил три смены главных тренеров, не одну перестановку больших, без иронии, газовых руководителей, и задача у Семака стоит одна: вернуть гимн Лиги чемпионов в Петербург и начать отсчет следующей пятерке чемпионств.

В конце первого тайма у «Зенита» получился наконец удачный угловой: отскок после подачи Мака подхватил Одзоев и зряче, черпаком, переправил мяч на линию вратарской. Азмун забил третий гол в двух матчах. Отдельно отметим конфессиональную природу взятия ворот: второй мяч подряд за петербургский клуб забивают исключительно мусульмане. К слову, «Урал» – единственная команда РПЛ, которая пропускает в каждом матче.

На этом эпизоде с взятием ворот футбол окончательно закончился. Из протокольных соображений можно отметить выход воспитанника «Урала» Олега Шатова, который до матча тепло обнимался со своим футбольным ментором Григорием Ивановым, президентом екатеринбургского клуба и некогда нападающим мини-футбольной команды «ВИЗ». Шатов всегда блестяще играет в Екатеринбурге, но в эту субботу многое пошло не так. В частности, в одном из эпизодов вместе паса вперед воспитанник нижнетагильского футбола отдал пас назад и попал в арбитра Михаила Мешкова.

После матча капитан команды Бранислав Иванович отметил важность победного возвращения в чемпионат: «Я думаю, что эти матчи — начало второго круга — очень важные и очень тяжелые. Думаю, что первый матч после перерыва будет сложным для всех команд. Если честно, мы ожидали, что и поле, и погода будут хуже, чем сегодня. А в итоге не очень холодно. Поле — не идеальное, но на нем можно играть футбол, хорошее поле. Тяжело назвать такой футбол идеальным, но мы сыграли достаточно хорошо. Было два или три момента, в которых мы могли еще чуть-чуть доработать, сыграть еще лучше, но мы не пропустили, а это всегда радует».

Сергей Семак был традиционно сдержан: «Сложная, непростая игра. Других и не бывает. В принципе, неплохо играли в первом тайме, смогли забить мяч. Во втором тайме имели два хороших момента: реализуй их, обеспечили бы себе не такую напряженную концовку. Было много борьбы, поле сложное и тяжелое для игры. И нам, и игрокам «Урала» пришлось на нем непросто. Заслуженно победили, ребята — молодцы. Набираем ход, двигаемся дальше».

Отдельно Семак отметил возвращение Жиркова и метаморфозу Дриусси: «Очень доволен игрой Жиркова, особенно в первом тайме. Доволен правильным расположением, качеством передач, остротой, которая от него исходила. Он очень хороший футболист. После долгой паузы ему надо было отыграть матч целиком. Очень рад за Юру. Мы очень на него рассчитываем. Дриусси на левом фланге более чем доволен. Благодарен ему за то, что у него не возникает мыслей по поводу необходимости сыграть на той или иной позиции. У нас достаточно травмированных футболистов. Дриусси полностью справился с игрой на этой позиции. Можно только поаплодировать ему за старание и качество игры. Он молодец».

Петербургские футбольные эстеты после матча скептически язвили: мол, Семак наконец вылепил из «Зенита» условную «Уфу». Действительно, стилистическая преемственность прослеживается: в рамках своего самостоятельного тренерского дебюта Сергей Богданович проповедовал предельно оборонительный футбол, его «Уфа» редко побеждала больше, чем в один мяч. «Зенит» в столице Урала сыграл в классический катеначчо: забили со стандарта, дальше уверенно контролировали ход матча и, с определенной оговоркой, не позволили создать екатеринбургским футболистам ничего опасного у ворот Лунева. «Зенит» увез с уральских склонов скучные три очка, но продолжает лидировать в турнирной таблице. И это куда важнее пресловутых стеночек и забеганий.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"