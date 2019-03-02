Происшествия
Горевший возле «Юноны» автосервис потушили
Пожарные потушили горевший автосервис в Красносельском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
По информации ведомства, огонь на улице Маршала Казакова, 29, полностью ликвидировали в половине третьего дня 2 марта.
«В одноэтажном, размером 30 х 90 метров, здании СТО происходило горение на площади 150 кв. метров», – отметили в пресс-службе, добавив, что пострадавших нет.
На месте работало 12 единиц техники.
Напомним, пожар на СТО произошел возле рынка «Юнона». По данным из открытых источников, речь идет об автосервисе Js-service.