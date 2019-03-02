Генштаб РФ рассказал, как Америка готовит России «Троянского коня» с использованием «пятой колонны»

Соединенные Штаты разрабатывают «принципиально новую» стратегию военных действий против России. В ней нашлось место и для высокоточного оружия, и для «пятой колонны», заявил 2 марта Генеральный штаб Вооруженных сил РФ.

Как заявил глава Генштаба Валерий Герасимов, называется новая стратегия «Троянский конь», она опирается на двух китов – на политическое давление внутри России и военный удар.

«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам», — приводит слова Герасимова РБК.

Россия, уверяет военачальник, готовит ответ – «стратегию активной обороны», над которой трудятся военные ученые.

«Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди», — говорит генерал.