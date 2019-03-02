Генштаб РФ рассказал, как Америка готовит России «Троянского коня» с использованием «пятой колонны»
Соединенные Штаты разрабатывают «принципиально новую» стратегию военных действий против России. В ней нашлось место и для высокоточного оружия, и для «пятой колонны», заявил 2 марта Генеральный штаб Вооруженных сил РФ.
Как заявил глава Генштаба Валерий Герасимов, называется новая стратегия «Троянский конь», она опирается на двух китов – на политическое давление внутри России и военный удар.
«Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам», — приводит слова Герасимова РБК.
Россия, уверяет военачальник, готовит ответ – «стратегию активной обороны», над которой трудятся военные ученые.
«Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди», — говорит генерал.
Справка:
О военной стратегии тайного проникновения ранее рассказал начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн во время выступления в Брукингском исследовательском институте. В выступлении Гольдфейн объяснил, что концепция предполагает скрытое проникновение военнослужащих на территорию противника по суше, морю и воздуху. Ведущую роль в этой стратегии должен играть построенный по технологии стелс истребитель F-35, оснащенный высокоточным оружием. «В конечном счете это сетевая война в режиме реального времени, где не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные войска должны быть невидимками», — объяснял Голдфейн. В качестве вероятных противников США в подобном конфликте он называл Россию и Китай.
Вместе с тем американский генерал в опубликованном на YouTube выступлении не говорил о том, что Пентагон намеревался использовать в этой стратегии элементы политического давления, в том числе «пятую колонну», и не упоминал в выступлении «Троянского коня». Сравнение новой стратегии Пентагона с идеей «Троянского коня» приводилось в материале немецкого интернет-портала Telepolis. Ссылаясь на статью Telepolis, агентство «РИА Новости» 22 февраля опубликовало материал с заголовком: «США готовят стратегию «Троянского коня» против России и Китая, сообщили СМИ».