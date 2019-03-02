Били электрошокером в спину и прижигали лоб сигаретами. 13-летнего петербуржца пытали за пропавший пакет наркотиков

Причиной пыток над 13-летним жителем Купчино стало не его надругательство над годовалой сестрой, как заявлял Следственный комитет, а пропавший пакет с наркотиками. Гостившая в квартире компания из пяти человек заподозрила мальчика и устроила ему допрос с электрошокером и сигаретами.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь избиения в квартире на Будапештской улице находились шестеро взрослых: 31-летняя хозяйка Елена Холмирзоева, отмечавший свое 25-летие бывший контрактник ВМФ Сергей Караванов, его 21-летний друг Иван Беляков и их товарищи Мелисса, Роман и Виталий. По меньшей мере, несколько человек из компании слыли завсегдатаями квартиры и чуть ли здесь не жили.

В другой комнате находились дети хозяйки – тринадцатилетний сын от предыдущего брака и годовалая дочь, рожденная от особо опасного рецидивиста.

По данным «Фонтанки», взрослые употребляли алкоголь и наркотики, и одного пакетика они недосчитались. В следствии склоняются к тому, что кто-то из них выкрал с общего стола дозу порошка для личного потребления. Жаркие споры привели гостей в соседнюю комнату. Под подозрение попал мальчик, так как он уже был один раз замечен за припрятыванием наркотика от матери.

В сумке гостя Виталия лежал электрошокер. По предварительным данным, он лишь сообщил о нем, но использовать не предлагал. Другие обсудили и реализовали идею с пытками. Не менее шести электрометок врачи зафиксировали на спине и шее школьника.

Так как электрошокер был один, а желающих провести допрос – больше, в ход пустили подручные средства. Мальчика хлестали ремнем и били руками. Левая часть тела у него почти вся отбита.

Язык ребенку пытались развязать еще и сигаретами. На лбу остались три ожоговых пятна от прижигания окурками. Наркотики не нашли.

Версия о сексуальном интересе мальчика к годовалой сестре небеспочвенна. Он подтвердил, что в разное время неоднократно прикасался к ней пальцами, так как было интересно, «как там у девочек устроено», но не в ночь избиения.

По данным «Фонтанки», сам мальчик ранее подвергался сексуальному насилию со стороны гостей, рассказывал об этом матери, на что она советовала сыну разбираться самостоятельно.

Пятеро из шести взрослых были задержаны в ночь пыток, 19 февраля. Всех отпустили. Уголовное дело полиция возбудила через неделю после того, как случай предала огласке детский омбудсмен Светлана Агапитова. Материалы дела забрал СК. По версии следствия, два человека из компании, Караванов и Беляев, замеченные в симпатиях к нацистским приветствиям и белому порошку, нанесли мальчику легкий вред здоровью. Санкция 115-й статьи УК – до двух лет колонии, арест не предусматривает, все участники кутежа на свободе.