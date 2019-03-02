Пенсионер чуть не лишился ноги при выходе из трамвая в Рыбацком

С серьёзными травмами ноги в больнице после поездки на трамвае в Невском районе Петербурга оказался пенсионер. Нетрезвый мужчина оступился на выходе.

Как стало известно «Фонтанке», скорая помощь забрала мужчину 62 лет от дома 20 по Прибрежной улице около 11 часов вечера 28 февраля. Медики диагностировали вывих стопы, перелом обеих лодыжек, рваную рану левой голени. Кроме того, выяснилось, что пенсионер был нетрезв. Как позже он сам объяснил полиции, на выходе из трамвая он просто оступился.