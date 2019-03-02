Емельяненко выписали протоколы, но этим дело может не кончиться. Оскорбление автоинспекторов оценят по УК

Протоколы по трем административным статьям выписали бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, которого накануне задержали в Ставропольском крае. Светит спортсмену и уголовное дело об оскорблении представителя власти.

Как сообщает 2 марта телеканал «Дождь» со ссылкой на краевое управление МВД, боец получил протоколы о нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части дороги (ст. 12.15 КоАП), об отказе от прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26) и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении представителя власти (319 УК).

В пресс-службе также отметили, что сначала в правоохранительных органах получили информацию о совершенном ДТП в Кисловодске, водитель при этом скрылся с места происшествия. Когда его разыскали, то узнали в автомобилисте Александра Емельяненко, который, судя по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. Предъявить документы водитель отказался, начал нецензурно выражаться в адрес автоинспекторов, угрожал им расправой, а потом начал движение по тротуару и попытался скрыться.

После задержания золотистый автомобиль самбиста отправили на штрафстоянку.

«Фонтанка» публиковала видео задержания бойца смешанных единоборств.