Происшествия
Емельяненко выписали протоколы, но этим дело может не кончиться. Оскорбление автоинспекторов оценят по УК
Протоколы по трем административным статьям выписали бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, которого накануне задержали в Ставропольском крае. Светит спортсмену и уголовное дело об оскорблении представителя власти.
Как сообщает 2 марта телеканал «Дождь» со ссылкой на краевое управление МВД, боец получил протоколы о нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части дороги (ст. 12.15 КоАП), об отказе от прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26) и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оскорблении представителя власти (319 УК).
В пресс-службе также отметили, что сначала в правоохранительных органах получили информацию о совершенном ДТП в Кисловодске, водитель при этом скрылся с места происшествия. Когда его разыскали, то узнали в автомобилисте Александра Емельяненко, который, судя по внешним признакам, находился в состоянии опьянения. Предъявить документы водитель отказался, начал нецензурно выражаться в адрес автоинспекторов, угрожал им расправой, а потом начал движение по тротуару и попытался скрыться.
После задержания золотистый автомобиль самбиста отправили на штрафстоянку.
«Фонтанка» публиковала видео задержания бойца смешанных единоборств.
Справка:
Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко — чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо. В биографии Александра — штраф за мелкое хулиганство, драка в московском кафе, федеральный розыск и судимость за изнасилование. В 2016 году он вышел на свободу, принял шесть боев и не потерпел ни одного поражения.