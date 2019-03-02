Возле «Юноны» горит автосервис. Пожар тушат по повышенному номеру сложности

Дополнительные силы понадобились спасателям во время тушения пожара на улице Маршала Казакова в Петербурге 2 марта.

Кадры с места происшествия в соцсетях выложили очевидцы днём в субботу. Полыхает на территории автосервиса на улице Маршала Казакова, 29. По словам горожан, пламя и дым возле рынка «Юнона» видны за несколько километров. В здании, по информации из открытых источников, расположена станция техобслуживания Js-service. Пояснить обстоятельства, при которых там начался пожар, его представители «Фонтанке» не смогли.

В региональном управлении МЧС уточняют, что площадь возгорания занимает 150 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный номер сложности 1-бис. На месте работают 49 спасателей.