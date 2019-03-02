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Общество
02.03.2019 12:43
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«Его авторитет нам во многом помогал». Академик РАН о кончине Жореса Алферова

Коллеги Жореса Алферова в научной среде Петербурга тяжело переживают его кончину. 

«Для меня он был очень давним другом и коллегой — что тут больше можно сказать? Я увидел буквально пять минут назад в новостях, и для меня это шок», – отреагировал на звонок «Фонтанки» доктор физико-математических наук, академик РАН Роберт Сурис.

На вопрос о том, как может сказаться уход столь влиятельного ученого на позициях науки в целом в нашей стране, его ответ был однозначным: «Лучше точно не будет. Постольку поскольку авторитет Жореса Ивановича был очень большим, и этот авторитет нам во многом помогал». 

Напомнив о вкладе ученого в развитие всемирной науки, в том числе и о получении Нобелевской премии по физике («за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и опто-электроники»), ученый пояснил, что уход Алферова – «очень большая потеря»: «Я не говорю про личные моменты. Для научного сообщества, не только российского, но и мирового, это большая потеря. Много важных инициатив держались на нем».

В частности, Роберт Сурис упомянул «Сколково» и Академический Университет.

«Ему удалось привлечь коллег высокого уровня для участия в сколковском совете, а если говорить о Петербурге — он инициировал возвращение Санкт-Петербургскому научному центру его утраченной в связи с академической реформой 2013 года позиции в рамках Академии наук. Пока это еще произошло, но я надеюсь, что в конце концов случится, это было бы правильно, потому что это исходный научный конгломерат, из которого академия и выросла». 

Также Роберт Сурис напомнил о важной инициативе Жореса Алферова, связанной с учреждением научных премий в сотрудничестве с правительством Санкт-Петербурга, в том числе и для молодежи – причем не только для математиков  и физиков, но и для гуманитариев. По мнению ученого, эта поддержка представляла собой «существенную платформу для науки».

«Был у нас живой нобелевский лауреат, а теперь нету, что, конечно, очень печально, – заключил он. – Печально вообще, как уход человека, но очень печально и то, что мы, к сожалению, теряем эту позицию». 

Напомним, Жорес Алферов скончался в Петербурге поздно вечером 1 марта – за две недели до собственного 89-летия.


© Фонтанка.Ру

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