Манекен Рипли отправился на корабле Маска к МКС

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon, разработанного для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Пока на борту вместо экипажа находится манекен по имени Эллен Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой».

