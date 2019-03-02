Технологии
Манекен Рипли отправился на корабле Маска к МКС
Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon, разработанного для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Пока на борту вместо экипажа находится манекен по имени Эллен Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой».
LIVE NOW: Hear from @SpaceX and @Commercial_Crew mission experts about today's launch of @SpaceX's #CrewDragon spacecraft, which is now on its way to the @Space_Station. Watch: https://t.co/uH6umqz1nX pic.twitter.com/dt5fTEkqY0— NASA (@NASA) 2 марта 2019 г.
Как рассказали сами разработчики, корабль Илона Маска стартовал с космодрома во Флориде в 10:49 мск (2:49 по местному времени) 2 марта. К этому времени SpaceX уже вышел на орбиту, а ракета-носитель Falcon 9 успешно вернулась на землю – на плавучую платформу.
Завтра в обед Crew Dragon должен будет пристыковаться к МКС, а затем вернуться на Землю.
Как отмечает «Газета.ру», на борту помимо манекена летит 200 килограммов груза. На Рипли закреплены датчики, которые измеряют параметры полета и перегрузок на всех этапах полета.
Справка:
Сейчас единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли «Союз», место на которых стоит NASA 81 миллион долларов. В 2010-е годы североамериканское космическое агентство заказало SpaceX и Boeing разработку альтернативных кораблей; Boeing планирует провести испытания своего корабля в апреле.