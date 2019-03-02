Манекен Рипли отправился на корабле Маска к МКС

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon, разработанного для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Пока на борту вместо экипажа находится манекен по имени Эллен Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой».

Как рассказали сами разработчики, корабль Илона Маска стартовал с космодрома во Флориде в 10:49 мск (2:49 по местному времени) 2 марта. К этому времени SpaceX уже вышел на орбиту, а ракета-носитель Falcon 9 успешно вернулась на землю – на плавучую платформу.

Завтра в обед Crew Dragon должен будет пристыковаться к МКС, а затем вернуться на Землю.

Как отмечает «Газета.ру», на борту помимо манекена летит 200 килограммов груза. На Рипли закреплены датчики, которые измеряют параметры полета и перегрузок на всех этапах полета.