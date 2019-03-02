Причиной смерти Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность
Причиной смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность. Об этом сообщил главный врач петербургской больницы Российской академии наук Олег Чагунава.
«Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. Смерть наступила вчера, 1 марта, в 23:40 мск», – приводит слова медика ТАСС.
15 марта 2019 года академику исполнилось бы 89 лет.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что навещал коллегу по Госдуме в больнице после тяжелого приступа и предполагал, что «все обошлось».
Справка:
Жорес Алферов — автор более 500 научных работ и свыше 50 изобретений. Он получил Нобелевскую премию в 2000 году за разработки в полупроводниковой технике. Алферов также занимался политикой: с 1989 года был народным депутатом СССР, в 1995 году стал депутатом Госдумы второго созыва от движения «Наш дом — Россия», а с 1999 года был членом КПРФ. В Госдуме академик участвовал в работе комитета по образованию и науке.