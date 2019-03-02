КПРФ возьмет на себя организацию похорон академика Алферова

Незадолго до смерти академик Жорес Алферов написал письмо президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву. Оно было посвящено развитию науки, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Я у него был в больнице, он долечивался, — рассказал Зюганов 2 марта. — Должен сказать, мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки».

По словам политика, которые приводит РБК, у Жореса Алферова до этого был тяжелый приступ.

Политик выразил соболезнования родным и близким академика и сообщил, что КПРФ займется организацией похорон ученого.

Алферов был членом Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы. Сегодня свои соболезнования принес спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Жорес Иванович был основоположником и признанным лидером новых, перспективных направлений в физике, опередивших свое время. Лауреат Нобелевской премии, он снискал признание не только в России. Его имя известно всему миру. Он внес значительный вклад в сохранение и развитие научного потенциала нашей страны. Своей целеустремленностью и принципиальностью Жорес Иванович заслужил уважение и признание людей», – отметил глава Госдумы.

Напомним, Жорес Иванович Алферов умер в ночь на 2 марта в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет.