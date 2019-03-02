Отставного генерала обвинили в хищении миллионов Минобороны. Следователи насчитали сотню «мертвых душ»

Начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны арестован в Твери. Генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Об этом 2 марта пишет «КоммерсантЪ». По версии следствия, Ягольников содержал при ЦНИИ более ста «мертвых душ», получавших зарплату за работу, которую делали штатные сотрудники института.

Началось разбирательство после того, как сотрудники военной контрразведки в конце 2018 года обратили внимание на частную научно-исследовательскую фирму при ЦНИИ ВКО. В бухгалтерской отчетности говорилось, что контора выполняла большое количество институтских заказов. В действительности же сотрудники не занимались научно-практической деятельностью, а просто получали зарплату. Работу делал своими силами институт.

Генерал и его сообщники, говорится в материалах уголовного дела, по этой схеме похитили не менее 14 миллионов рублей.

Сергей Ягольников не признал выдвинутое ему обвинение и обжаловал арест.

Следователи намерены проверить все контракты, заключенные ЦНИИ ВКО, в результате чего скорректируют размер нанесенного ущерба и расширят состав обвиняемых.