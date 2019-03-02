Лжеминёры отправили домой 10 тысяч петербургских школьников – едва учебный день начался

Очередная волна эвакуаций, под конец второй недели «минирований», накрыла 14 школ и один детский сад. Прервать образовательный процесс 1 марта пришлось десяти тысячам учеников.

Как стало известно «Фонтанке», письма на этот раз фамилии российского президента, как и американского, не содержали. Их отправили с почтового сервиса, который позволяет автору оставаться анонимным, а сам текст письма сократился. Если раньше в нем рассказывали про свойства бомбы, то теперь обошлось поздравлениями и предупреждением, что взрывное устройство активировалось сразу после открытия письма. В рассылку попали 14 школ и детский сад в Красносельском и Кировском районах. Письма пришли в период с 9 до 10:30 утра. Домой отправились 10 458 детей, здания проверял 91 полицейский. В час дня работы были закончены.

Под конец второй недели рассылок с сообщениями о грядущих взрывах действия лжеминёров прокомментировал врио губернатора Александр Беглов. Он убеждён, что «просто так город не сдастся». Как ранее писала «Фонтанка», беспокойство горожан может быть связано с «войнами» геймеров из-за игры Minecraft и миллионными заработками школьников и студентов.