Жирков сыграет против «Урала». Это его первый официальный матч после ЧМ-2018

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Впервые после чемпионата мира в официальном матче примет участие полузащитник сине-бело-голубых Юрий Жирков.

В последний раз 35-летний хавбек выходил на поле 1 июля в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 по пенальти). Как раз в той игре он получил травму ноги и в результате пропустил первую часть сезона-2018/19.

В запасе петербургского клуба остался полузащитник Кристиан Нобоа, не играющий с августа из-за травмы.

Полностью стартовый состав на игру с екатеринбургским «Уралом» выглядит так: вратарь – Андрей Лунев, защитники – Юрий Жирков, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий и Игорь Смольников, полузащитники – Вильмар Барриос, Магомед Оздоев и Роберт Мак, нападающие – Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Эрнани, Леон Мусаев, Кристиан Нобоа, Олег Шатов, Эмилиано Ригони, Антон Заболотный.

Матч начнется в 11:30 по московскому времени.

«Зенит» занимает первое место (34 очка). «Урал» – на девятой строчке (22 очка).