«Не жертва, а преступник»: Джонни Депп подал иск о клевете к бывшей жене. Он хочет от нее 50 млн долларов

Спустя три года после развода с актрисой Эмбер Херд звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп подал иск к бывшей жене о клевете. По его словам, она «не жертва, а преступник». Актер уверен, что обвинения в домашнем насилии в его адрес «были частью тщательно продуманного плана, призванного создать позитивную репутацию для госпожи Херд и продвинуть ее карьеру», – сказано в тексте документа.

Как сообщает Deadline, реакция последовала и со стороны актрисы. Ее представитель сообщил, что действия Деппа — очередная попытка заставить замолчать его подзащитную, в то время как она молчать не будет.

Сумма иска Деппа к Херд составляет 50 миллионов долларов. В 2016 году актриса отсудила у него 7 миллионов долларов и отправила их на благотворительность.

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в феврале 2015 года, после трех лет встреч. В мае 2016 года актриса подала на развод, который был оформлен в январе 2017-го. В том же году СМИ сообщили, что актриса встречалась с предпринимателем Илоном Маском. Отношения продлились всего несколько месяцев. В интервью журналу Rolling Stonе главный инженер SpaceX потом говорил, что разрыв дался ему очень тяжело и чуть было не стал причиной срыва презентации электрического седана Tesla Model 3.