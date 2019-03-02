Пятиклассник в Петербурге после уроков поехал в травмпункт. Он уверяет, что губу ему разбила учительница

Мальчик двенадцати лет пришёл домой после занятий с ссадинами на лице. После расспросов родителей он указал на учительницу начальных классов одной из школ Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», родители привели ребёнка в травмпункт около половины шестого вечера 1 марта. Медики зафиксировали ушиб и ссадину нижней губы, после чего отправили мальчика залечивать раны домой. Об обстоятельствах травмы он рассказал родителям и медикам, последние передали информацию правоохранительным органам. По словам двенадцатилетнего ученика 555-й школы Приморского района, по лицу его около трёх часов дня ударила 33-летняя учительница начальных классов. Мотивы её поступка ребёнок не объяснил.

Факт проведения проверки нашему изданию подтвердили в ГУ МВД по городу и области.