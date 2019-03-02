Лиза мечтает ходить

Лиза родилась с множественными пороками развития рук, ног и позвоночника. За 7 лет своей жизни она перенесла несколько сложных операций, в том числе по закреплению пластинами и спицами тазовых костей. Сейчас эти крепления нужно удалить, потом девочка будет учиться ходить. Но такая операция не входит в полис ОМС.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лиза Шабанова, 7 лет.

Множественные пороки развития рук, ног и позвоночника.

Требуется операция. Не хватает 122 856 руб.

«У дочки с рождения сколиоз, изогнуты ножки, ручки и даже пальчики. Лиза перенесла уже шесть операций, ей установили металлоконструкцию, которая удерживает позвоночник в правильном положении. По мере роста дочки врачи удлиняют эту конструкцию. А в последнее время у Лизы искривились тазобедренные суставы, она часто жалуется на сильные боли в ногах.

В Центре имени Г.А. Альбрехта, где дочка наблюдается в течение нескольких лет, ей сделали операцию: пластинами и спицами закрепили тазовые кости, чтобы они правильно срослись. Почти полгода Лизе нельзя было ходить, но дочка не жаловалась, а терпеливо ждала того дня, когда ей можно будет встать с постели. Последний рентген-снимок показал, что кости срослись хорошо. Теперь нужна операция по удалению металлических креплений. Но по ОМС и квоте такое лечение в данной клинике не проводят. Переводить Лизу в другую больницу я очень боюсь, ведь в этом центре хорошо знают дочку, не раз ее оперировали. Пожалуйста, помогите собрать средства! Доходы у нас небольшие, живем на зарплату мужа и Лизину пенсию по инвалидности». Оксана Шабанова, Пенза.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург):

«Лизе необходимо в ближайшее время удалить пластины и винты из обоих тазобедренных суставов. После этого мы сможем подготовить девочку к курсовому восстановительному лечению, и Лиза снова начнет ходить».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.