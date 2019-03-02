Умер академик Жорес Алферов

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов умер в Петербурге на 89-м году жизни.

Об этом утром 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Смерть ученого РИА Новости подтвердила его супруга Тамара.

«Жорес Иванович скончался сегодня», – сказала она.

Жорес Алфёров Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

В конце 2018 года сообщалось, что ректор Академического университета попал в больницу с гипертоническим кризом. После этого он должен был отправиться в санаторий под Москвой.

Алферов является лауреатом Нобелевской премии по физике. Он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе. 26 лет занимал пост вице-президента РАН.

В 2012 году ученый давал большое интервью «Фонтанке», в котором проанализировал состояние современной российской науки, образования, а также рассказал, почему надо привлекать на руководящие должности людей не из Петербурга и Москвы, а из провинции.