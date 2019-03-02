Войска Индии и Пакистана устроили перестрелку в Кашмире: есть погибшие и раненые

Перестрелку на границе спорного региона Кашмир устроили военнослужащие Индии и Пакистана 2 марта.

По информации «Газеты.ру», есть жертвы: это по меньшей мере четверо мирных жителей. Еще четверо ранены.

До этого в пакистанском правительстве обвинили индийские войска в беспорядочных ударах по приграничным деревням в районе Кашмира, в результате чего погиб мальчик, а еще три человека получили ранения. Также были разрушены несколько домов.

Напомним, вчера Индии вернули пилота самолета, плененного после того, как 27 февраля был сбит его самолет. На родине перешедшего границу Абхинанда Вардхамана встречала толпа местных жителей.