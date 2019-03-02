Закон о «черном списке» опекунов внесли в Госдуму

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями детей-сирот. Об этом 2 марта сообщает сайт кабинета министров.

Как объясняют чиновники, это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями.

Разработало документ министерство просвещения, правительство рассмотрело и одобрило его 21 февраля.

«Сегодня в нашей стране, по данным статистики, около 400 тысяч детей находятся в приёмных семьях, под опекой и попечительством, – рассказал при рассмотрении вопроса премьер-министр Дмитрий Медведев. – Это всегда весьма непростая семейная история. В вопросах усыновления самое главное – обеспечить интересы ребёнка. Абсолютное большинство приёмных родителей – это люди, которые заслуживают огромного уважения и поддержки. Тем не менее процедура усыновления и установления опеки должна идти под строгим государственным контролем с полной информацией о тех, кто будет ребёнка растить и воспитывать».

По словам главы кабмина, до 1 января 2019 года государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, дополнят перечнем граждан, которые по решению суда ограничены в родительских правах, лишены таких прав или по которым было ранее отменено усыновление. Суды будут обязаны направлять выписки из всех подобных решений в местные органы опеки и попечительства.