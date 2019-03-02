Отец Нурмагомедова рассказал, как тушили горевшее дагестанское село

Попавшая на сено искра из дымохода печи стала причиной сильного пожара в Дагестане, где выгорело 30 сельских домов. Такую предварительную версию называют власти Цумадинского района.

Как сообщает 2 марта РБК, не отметаются также неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и неисправность электрооборудования.

ГУ МЧС Дагестана отмечает, что ликвидировали возгорание в селе Тисси-Ахитли в 01.35, огонь полыхал на площади 2500 квадратных метров. За несколько часов выгорело почти 30 жилых домов и хозяйственных построек, но большинство домовладений – 73 – удалось спасти.

При пожаре не пострадали ни люди, ни скот, однако 22 человека остались без крова.

В селе Тисси-Ахитли живет около 300 человек. Это высокогорный и труднодоступный населенный пункт, он находится на высоте около 3 тыс. м. Боролся с возгоранием 61 сотрудник МЧС, однако им активно помогали жители села и других населенных пунктов Цумадинского района. Об этом в интервью РЕН ТВ поведал отец бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который также родом из Цумадинского района. По его словам, загорелись дома «выше мечети». Борьбу с пожаром затрудняла высокая плотность застройки, пожарные, по словам Нурмагомедова, сами не справлялись, и потому местные жители активно включились в борьбу со стихийным бедствием.